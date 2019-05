Arrestan al exgerente de Stan Lee

Keya Morgan, exgerente de negocios de Stan Lee fundador de Marvel Comics, fue arrestado este sábado bajo sospecha de maltratar a ancianos, entre otros cargos, así lo informa AP.

Según la Policía, Morgan robó más de 262.000 dólares ganados por Lee en mayo del 2018 durante varias sesiones de firma de autógrafos. Además, llevó al creador de Spider-Man, de su casa en Hollywood Hills a un condominio de Beverly Hills para tener más control sobre él.

Joan Celia Lee -hija de Stan- declaró que Morgan manipulaba a su padre, impidiéndole ver a sus familiares y amigos, trataba de controlar su dinero y sus asuntos comerciales.

Por su parte, Alex Kessel abogado defensor de Morgan señaló que su cliente nunca abuso ni se ha aprovecho de Lee. Por lo que las declaraciones en su contra son falsas.

Stan Lee falleció el 12 de noviembre del año pasado a los 95 años en Los Ángeles.

Bajo el sello Marvel, creó, entre otros superhéroes, a Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, y casi todo el Universo de esta franquicia.

