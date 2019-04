¿Las diferencias se intensifican entre Shakira y Antonella, la esposa de Messi?

Los rumores sobre problemas existentes entre Shakira y Antonella, esposa de Messi, no han parado. No solamente es con una, sino que se sostiene que con otras parejas de los futbolistas no existe tampoco una buena relación.

Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez no le invitaron a la cantante a un importante evento. Lo extraño es que a este encuentro incluso asistieron parejas de exfutbolistas.

Se trata de el desfile de modas organizado por la famosa diseñadora Rosa Clará. Ahí se presentó la colección 2020, en la casa Llotja de Mar.

Ya en el evento, las parejas de los futbolistas se tomaron una foto juntas. En ella aparecen Daniela Semaan, esposa de Cesc Fábregas, Nuria Cunillera, mujer de Xavi Hernández, Antonella Rocuzzo y Sofía Balbi.

Habrá que preguntarse por qué Shak no asistió y por qué siempre está ausente en estos eventos. Será que cada vez más se hacen evidentes los problemas entre ellas. Sea como sea, los rumores aparecieron desde que la colombiana se hizo novia de Piqué. Según señalan los medios internacionales la argentina llevaba una buena relación con la ex de Gerald.

