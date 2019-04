PlayStation ofrece descuentos de hasta el 50% en una venta flash

PlayStation Store está ofreciendo una Venta Flash. Se trata de una serie de juegos de PlayStation 4 que contarán hasta con el 50% de descuento. Así lo anunció Sony Interactive Entertainment.

La promoción definitivamente es un sueño para los fanáticos de la consola. Sin embargo, hay poco tiempo para tomar la decisión de compra. Pues los descuentos estarán vigentes solamente hasta el lunes 22 de abril.

Hay una variedad de juegos a disposición. Algunos son bastante sonados y otros son nuevos. En la lista están nombres como Tom Clancy’s The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider y Yakuza Kiwami 2, Ace Combat 7 Skies Unknown y Metro Exodus, Killing Floor: Incursion (VR), Just Cause 4 – Digital Deluxe, Just Cause 4 – Gold Edition, Just Cause – Standard Edition, Slime Rancher, Sonic Forces Digital Standard Edition South Park: The Fractured But Whole, South Park: The Fractured But Whole Gold Edition, South Park: The Video Game Collection, Spyro Reignited Trilogy.

Aquí te dejamos más detalles de los juegos. Además, este es el link donde tendrás acceso a la compra directa.

Lee también: Así celebra Natti Natasha su aniversario con Becky G y causan revuelo en las redes

Te puede interesar