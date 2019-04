Así lucen los protagonistas de Salvado por la Campana a los 25 años de su estreno

Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), AC Slater (Mario López), Kelly Kapowski (Tiffany Thiessen) y Jessie Spano (Elizabeth Berkley), junto a sus respectivas parejas, se reunieron luego de 25 años de estrenar Salvado por la Campana para recordar viejas remembranzas en el restaurante Petit Trois, en Sherman Oaks, California.

Mark-Paul Gosselaar quien interpretaba a Zack Morris, el rubio galán de la serie, subió una fotografía en su Twitter donde se los ve junto los protagonistas de la serie, Mario Lopez (A.C. Slater), Tiffani-Amber Thiessen (Kelly Kapowski) y Elizabeth Berkley (Jessie). La inscripción que acompaña al pos dice:

This is what 30+ years of friendship looks like… pic.twitter.com/RbbbcR7OvL

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) April 21, 2019