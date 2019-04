Alejandro Sanz se retira de los escenarios por enfermedad crónica

Alejandro Sanz, cantante madrileño de 50 años anunció que se retira de los escenarios y tarimas debido a una neumonía, por lo que los doctores recomendaron un estricto reposo. Esto obligó al español a suspender la promoción de su nuevo trabajo, “#ElDisco”.

En la cuenta de Twitter del artista anunció que suspendería su gira y que sus fans aguarden su llegada.

"Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero", refiere Alejandro Sanz en su cuenta oficial de Twitter.

Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fams me esperaban y no hay nada peor q no llegar dnd eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero pic.twitter.com/8A4lDTrOrF — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 3, 2019

De igual forma, el mensaje en Instagram en apenas 12 horas ha logrado más de 75.000 Me gusta y 3.000 comentarios los cuales en su mayoría son de apoyo y de aliento para que se recupere pronto.

En su nuevo disco simplemente denominado #ElDisco, contiene temas como: 'No tengo nada', 'Back in the city', junto a Nicky Jam; y 'Mi persona favorita’, con Camila Cabello.

