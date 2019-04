El príncipe William habría sido infiel a Kate Middleton con su amiga

Nueva polémica llega al palacio Real Británico. Esta vez los problemas llegan por una supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Middleton. ¿Lo peor? pues habría sido con su mejor amiga.

Esta vez los rumores toman mayor fuerza. Más aún cuando se dio a conocer que la duquesa de Cambridge se peleó con Rose Hanbury, una de sus mejores amigas. ¿Pero quién es ella? se trata de una aristócrata vecina de su residencia de Norfolk.

Todo empezó a generar polémica cuando la duquesa tomó una decisión. Rechazó a Hanbury, duquesa de Cholmondeley, de un grupo británico aristocrático llamado Turnip Toffs. Así lo señaló el medio Cheat Sheet.

Y después todo el escándalo fue en aumento cuando se reveló que el heredero a la corona quiso arreglar las cosas entre las dos. Esto después de la difusión de los rumores de un romance entre él y Hanbury.

Sin embargo, hay quienes indican que él quiso intervenir por la buena relación que tiene con el marido de la duquesa de Cholmondeley, David Rocksavage.

Una reconocida periodista canadiense especializada en la realeza reveló detalles. Nicole Cliffe fue más allá y por medio de su Twitter indicó toda la supuesta verdad de este asunto, que se intentó desmentir por todos los medios.

En Twitter, ella detalló lo que sería un secreto a voces entre los encargados de prensa de la familia real. Así reveló que deja en evidencia que los Duques de Cambridge no son la pareja perfecta que todos piensan.

