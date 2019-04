Tercera temporada de “La casa de papel” ya tiene fecha de estreno

Sus fanáticos vibraron con la confirmación de la tercera temporada de 'La casa de papel' que llegará el 19 de julio de 2019 a Netflix. En las primeras imágenes se puede apreciar cómo los atracadores disfrutan de su botín en una playa paradisíaca.

Desde su estreno en 2017 en España,“La Casa de Papel” se convirtió en un fenómeno mundial. Tras su llegada a Netflix, la serie logró conquistar más seguidores.







EL FACTOR ÚRSULA CORBERÓ EN “LA CASA DE PAPEL”

Uno de los personajes más llamativos de “La Casa de Papel” es Tokio, protagonizado por Úrsula Corberó. Ahí, no solo ha sido la narradora de los primeros ciclos, sino que también es uno de los más queridos.

El éxito que ha tenido la producción y papel de la actriz la ha catapultado a la primera línea. Así, se ha transformado en una de las jóvenes estrellas más exitosas a nivel mundial. tanto así, que ostenta el título de ser la española como más seguidores en Instagram, con más de 6,4 millones de fanáticos.

Respecto a su ascendente fama, Cordero ha señalado que ha decidido limitar el tiempo en redes sociales. “Todos sabemos que estamos absorbidos por ellas, ¿no? Así que ahora he decidido abrirlas media hora al día. Lo hago así para que no se me vayan los dedos solos”, dijo la actriz a El Mundo, en una de las cientos de entrevistas que ha debido brindar en el último tiempo.

Pero lo de Úrsula Corberó no se generó de la noche a la mañana. La ladrona fugitiva de “La Casa de Papel” encontró la fama en España gracias a la serie de adolescentes “Física o química”, para luego destacar en“Gran reserva” y “La embajada”. Además, ha pasado la mayoría de su vida ligada a la publicidad, pues fue imagen de Lacoste Junior(durante cinco años), de Calzedonia, Tampax, Maybelline y Springfield. Así las cosas, su rostro es reconocido en los cinco continentes y el interés por su figura y lo que representa no tiene para cuando detenerse.