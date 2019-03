Dragon Ball Super: Así puedes ver el manga de Moro

Tras el nuevo arco argumental escrito por Toriyama y dibujado por Toyotaro Dragon Ball a cobrado nuevamente relevancia. El villano que ya derrotó a Vegeta y Goku en el planeta Namek parece impredecible e indestructible, pero muchos quieren que ya salga el anime con esta trama.

Para los que no pueden esperar hasta el 2020, aquí te indicamos donde puedes leerlo y te recordamos que del manga al anime son cambios a veces significativos.

Dragon Ball Super Broly – Te Lo Resumo Así Nomás

La aplicación oficial de la editorial japonesa Shueisha para dispositivos iOS y Android , Manga Plus, está disponible en español y de manera gratuita. Además de leer Dragon Ball Super, podrás hallar otras obras niponas como One Piece, My Hero Academia, Naruto, entre otros.

Ahora ya podrás anticiparte a los hechos que tienen preparado para todos los fanáticos de Dragon Ball.

Siga leyendo

Dragon Ball Super: El resultado de la batalla entre Goku y Moro Goku se enfrentó al nuevo rival creado por Toriyama y Toyotaro y este fue el resultado

Dragon Ball Super: Moro sí reveló su única debilidad para ser derrotado El anime de Dragon Ball Super regresará en el 2020, así se ha revelado en las últimas semanas. Pese a esto, el manga de Toyotaro no se detiene por nada.

Dragon Ball Super: El Super Saiyajin 4 regresaría al anime Incluso una imagen del nuevo aspecto que tendría el aspecto de esta transformación de Goku nos hace soñar con este momento.