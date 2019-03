Selena Gomez es una actriz y cantante estadounidense que ha sido premiada por sus éxitos musicales y capacidad frente a las cámaras. Recientemente lanzó su tema I can't get enough junto al reguetoneo J Balvin.

Su físico es envidiable pero al parecer un pequeño detalle no pasó desapercibido para sus seguidores y más aún tras la publicación de una foto que muestra un sutil aumento de sus labios.

Selena Gomez y J Balvin estrenan video de "I can't get enought"

La verdad es que sus facciones no se ven para nada mal, la artista no se ha pronunciado sobre la foto o los detalles de la cirugía, en el caso de existir.

Recordemos que tras el boom de la canción Taki Taki estuvo en un centro psiquiátrico para tratar su depresión y muchos señalaron que el responsable de esta caída anímica se debe al canadiense Justin Bieber tras contraer nupcias con Hailey Baldwin.

Selena Gomez se habría hecho una operación estética / Instagram

