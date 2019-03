Tenebrosas criaturas y ratas son detalles de la tercera temporada de Stranger Things

Mike, Eleven, Lucas, Dustin, Will y Max, además de lidiar con sus complicaciones propias de la adolescencia, deberán lidiar con nuevas criaturas de otras dimensiones. El 20 de marzo Netflix lanzó el nuevo trailer de la tercera temporada de la serie.

A Gaten Matarazzo quién interpreta Dustin en la serie, le preguntaron en la Comic Con de Emerald City, sobre comó serian los villanos de esta nueva entrega.

Como es lógico, Matarazzo no ha podido debelar mucho, pero aseguró que esta nueva entrega tendrán "dos villanos principales”. Por otro lado, Nataliea Dyer, quien encarna a Nancy Wheeler, aseveró que los capítulos tendrá más suspenso y tomaran un giro mucho más terrorífico.

"Mientras lo estaba grabando, parecía que era más grande. Obviamente, todavía no he visto nada, pero parece más grande, más oscura y más terrorífica. Parece que han dado un gran paso adelante para llevarlo a otro nivel en esta entrega, así que estoy emocionada por verlo. No sé cómo lo van a hacer los creadores, los hermanos Duffer, pero estoy emocionada". Así manifestó, Nancy Wheeler.