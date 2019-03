Disney cierra trato con Fox y DeadPool y los X-men a un paso del UCM

De la operación nace un gigante del entretenimiento de un tamaño nunca antes visto que englobará bajo su paraguas, contenidos como Star Wars, Marvel, Pixar, The Simpsons y Avatar. S cree que este trato se cierra como preámbulo del lanzamiento de la plataforma Streaming Disney+ que piensa hacerle frente a Netflix. Con este trato se espera que en poco tiempo haya nuevas versiones cinematográficas de DeadPool y los X-men.

Disney toma el control del estudio 20th, que fue una de las "" decon los canalesy el 30 % del servicio de suscripción, con lo que alcanzará el 60 % de la nueva plataforma.

A esta nueva adquisición, Ryan Reynolds actor estadounidense que interpretó a DeadPool publicó una imagen algo sarcástica e irreverente, donde se lo ve con unas orejas del ratón Mickey subido en un bus escolar. La imagen lleva la inscripción “ Como el primer día de Pool”.

Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) March 19, 2019