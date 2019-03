Youtuber Shane Dawson reacciona al ser acusado de abuso sexual de su gato

El youtuber Shane Dawson usó su cuenta de Twitter para hablar sobre una polémica. Resulta que recibió fuertes acusaciones sobre abuso sexual de su gato.

La polémica se desató por un audio filtrado. En él habría revelado un acto desastroso contra "Cheetoh", su gato. Todos los rumores surgieron cuando un usuario decidió hacer pública la confesión de que él habría eyaculado en su mascota, hace cuatro años.

Dawson se habría venido sobre el gato, esas habrían sido sus palabras. Ahora, el youtuber con más de 21 millones seguidores en su cuenta, dijo que el audio es real. Sin embargo, esto formaría parte de un guión realizado para uno de sus videos.

i didnt fuck my cat. i didnt cum on my cat. i didnt put my dick anywhere near my cat. Ive never done anything weird with my cats. I promised myself i wasnt going to make apology videos after last years thing so im just trying to be as short and honest with this as possible. (1/?)

