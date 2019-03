Marvel: Shang-Chi será el primer super héroe asiático en el Universo Cinematográfico de Marvel

Shang-Chi será el primer superhéroe asiático que tendrá su propia película en el Universo Cinematográfico de Marvel. Dave Callahan escribirá el guión, pero aún no tienen a su director.

Dave Callahan fue el encargado de escribir el libreto de cintas como Wonder Woman 1984, Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, Los indestructibles 4, el reboto de Godzilla y la serie Jean-Claude Van Johnson. Se espera que la película sea parecida a Black Panther, es decir que tenga representación asiática tanto delante como detrás de cámaras.

El comic

Shang-Chi aparición en los cómic de Marvel en el Special Marvel Edition #15, en diciembre de 1973. Este héroe tambien es conocido como ‘Maestro del Kung Fu’ y fue creado por el escritor Steve Englehart y el artista Jim Stalin. De acuerdo con Deadline, el guion se modernizará para evitar los estereotipos de aquella época.

Fu-Manchú, es el padre de Shang-Chi quien lo educó lejos del mundo exterior y fue adiestrado en diversas artes marciales chinas, por lo que sabe pelear a mano limpia y con armas como los nunchakus. Cuando Chi llega al mundo exterior se da cuenta que su padre no es tan humanitario como pensaba, de hecho es un villano llamado 'el Doctor del Diablo', quien odia a la civilización occidental. Así que se rebela en su contra y se alía con su archienemigo, sir Denis Nayland Smith.

