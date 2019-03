Marvel: Disney se arrepiente y vuelve a contratar a James Gunn para dirigir Guardianes de la Galaxia 3

Disney ha vuelto a contratar a James Gunn para dirigir la tercera entrega de “Guardians of the Galaxy”, después de haberle despedido en julio tras salir a la luz una serie de comentarios del cineasta en los que bromeaba sobre temas como la pedofilia.

Según Deadline la destino ya se había tomado hace meses atrás pero precien se la conoce hoy, según el medio especializado el presidente de los estudios Disney, Alan Horn, dio marcha atrás después de que Gunn se disculpara públicamente.

"Mis palabras de hace casi una década fueron, en ese momento, errores totalmente fallidosy desafortunados para ser provocador. He lamentado (los mensajes) durante muchos años desde entonces, no solo porque eran estúpidos, para nada divertidos, extremadamente insensibles y ciertamente no provocadores como esperaba, sino porque no reflejan la persona que soy o he sido durante un tiempo”, agregó.