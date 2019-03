Marvel: Disney producirá ‘What If’, serie animada que explorara los multiuniversos de los Avengers

¿Te has imaginado que hubiese pasado, con Peter Parker, sí la que moría era su tía May, más no su tío? Pues la serie animada de ‘What If’, que producirá Marvel y Disney + explorara este tipo de universos alternos y posibilidades de todos los personajes de los Avengers. De acuerdo con Slash Film, el nuevo programa animado estará bajo la supervisión de Kevin Feige y Marvel Studios, no obstante la animación no será parte del canon del Marvel Cinematic Universe.







La serié animada plasmará con fidelidad los acontecimientos alternos que plantean los cómics de Marvel denominados "What if?”. La serie animada, que espera contar con las voces propias de los actores del universo Marvel, será una antología, la cual cada nuevo episodio narrara cómo se habría desarrollado el universo de cada héroe de haber habido algún cambio significativo en su historia.

Así por ejemplo, la saga presentará una serie de destinos alternativos (algo descabellados) donde la tía May de Spider-Man es la que muere más no su tío Ben; o donde el Capitán América nunca reapareció tras la Segunda Guerra Mundial o Hulk donde mantenía la personalidad de Bruce Banner al transformarse; o donde Loki encontraba el gatillo de Thor, o incluso un destino alterno donde The Punisher es poseído por Venom.

La introducción a la serie

En varias versiones de What If, parece Uatu, un ser cósmico perteneciente a una raza dedicada al registro de todo lo que ocurre en el universo, se espera que él es quien cuenta y narra lo que sucede en aquellos universos paralelos.

Uatu- Marvel

