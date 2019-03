Guillermo del Toro hace sugerencia a Netflix, “Necesitamos que contraten menos tontos”

El director de películas como ‘El laberinto el Fauno’ y ‘Hellboy’, durante el segundo día del Festival Internacional de Cine de la ciudad de Guadalajara, en México. Ahí el director pidió al gigante del Streaming, Netflix que contraten a gente abierta a nuevas propuestas e ideas nuevas, más no seguir con el modelo estadounidense de copiar contenidos existentes.



La petición del Toro la hizo en un encuentro con Melissa Cobb, vicepresidenta de Netflix. El Streaming abrirá oficinas en el país Azteca donde habrá más de 50 proyectos en distintas fases y categorías.

“Necesitamos que no contraten tontos, que sea gente abierta a escuchar a los creadores y no copien modelos”. Así manifestó el cineasta mexicano.

Guillermo del Toro, se encuentra trabajando con la plataforma digital en el largometraje Pinocho, luego de llevarse la negativa de Hollywood.

"A Pinocho lo presentamos en todos lados por 10 años, la mayor parte del tiempo me han dado un ‘no’. La gente me piensa como un emperador romano comiendo uvas, decidiendo qué hacer, pero no es así (risas), en Netflix llegué y obtuve un sí”.