Marvel: ¿’The Eternals remplazaran a 'The Avengers’?

The Eternals, que fueron creados por el dibujante Jack Kirby, serán la cuarta fase de adaptaciones cinematográficas que Marvel está produciendo. Production Weekly informó que Marvel Studios comenzaría a rodarla en ele mes de agosto de este año, se espera que este nuevo film de Marvel, que muestra personajes viejos como Thanos y nuevos como Starfox, Spritey este en las pantallas en la primavera del 2020. Muchos fans de Marvel aseguran que estos nuevos héroes destronaran a los 'The Avengers’ de su popularidad.

The Eternals son seres inmortales que no envejecen y son casi imposibles de matar, tienen el poder de levitar, manipular la materia a nivel atómico, desprender rayos devastadores, e incluso tienen telepatía, la historia que se contará en el cine está situada millones de años en el pasado, cuando los seres cósmicos conocidos como Los Celestiales experimentaron genéticamente con los humanos, creando individuos superpoderosos, denominados The Eternals y contrapartes villanas conocidas como The Deviantes.

Los dos grupos batallaron entre si a lo largo de la historia, para ver qué raza sería la que prevalecería. La historia involucra el romance entre Ikaris, un hombre potenciado por energía cósmica, y Sersi, a quien le gusta moverse entre los humanos.

La directora china Chloe Zhao, será la encarada de darle vida al guion de Ryan Firpo. Se cree que el rodaje empieza el 1 de agosto en Atlanta.

