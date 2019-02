Grammys 2019: En vivo, dónde hora de la gran fiesta de la música

Este domingo 10 de febrero la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos premiará en su 61 edición a los máximos exponentes de la industria musical de todo el planeta. Los premios Grammys 2019 celebran su edición No. 61 en el Staples Center de Los Ángeles. El Hip- Hop se perfila como el género en llevarse buena parte de los premios. Las presentaciones de Miley Cyrus, Shawn Mendes, Post Malone y Red Hot Chili Peppers son las más esperadas de la noche.

Kendrick Lamar y Drake son los músicos y raperos favoritos para arrasar los premios con ocho nominaciones y siete respectivamente. Entre los otros artistas nominados se encuentran Lady Gaga, Cardi B, Drake, BTS, Post Malone, Ariana Grande.

Alicia Keys, quien a vendido más de 40 millones de discos a nivel mundial, será la anfitriona que dirigirá la noche con su carisma que además participará en un gran número musical. De igual forma, habrá las presentaciones especiales de Miley Cyrus, Shawn Mendes, Post Malone y Red Hot Chili Peppers.

Los latinoamericanos Natalia Lafourcade y Carlos vives también tendrán sulugar en las presentaciones musicales, quienes están nominado s a Mejor álbum de pop latino; categoría donde también están como candidatas la puertorriqueña Raquel Sofía y la argentina Claudia Brant.

Los premios los transmitirá el canal por cable TNT en vivo y directo. Para aquellos que no cuenten con suscripción a este canal, pueden seguirlo por Internet a través de varios enlaces que brindan la señal en vivo de varios canales de televisión. A la vez podrás mirar la ceremonia en la web oficial de la academia.

Get ready for Music's Biggest Night! 🎶 From the red carpet to backstage and beyond, here is how to watch the #GRAMMYs Feb. 10: https://t.co/ylWwqN9jCy pic.twitter.com/0qC9ZzKB6k

