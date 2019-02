Ariana Grande no estará en los premios Grammy 2019

Ariana Grande, en sus redes sociales respondió a los comentarios que habría hecho el productor ejecutivo de los Grammy, Ken Ehrlich. Él manifestó aunque le encantaría que la cantante se presentara en el evento, esto no sucederá, lo cual, aseguró, es una lástima porque ella es una gran artistas.

Ni todas las palabras calmaron a Ariana Grande, ella por medio de su cuenta de Twitter se mostró molesta por el comentario de Ehrlich sobre que ella no podría armar su concierto y aclaró la situación.

i’ve kept my mouth shut but now you’re lying about me. i can pull together a performance over night and you know that, Ken. it was when my creativity & self expression was stifled by you, that i decided not to attend. i hope the show is exactly what you want it to be and more. 🖤

— Ariana Grande (@ArianaGrande) February 7, 2019