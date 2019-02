Meghan Markle le escribió una carta a su padre para reparar su relación

Un círculo íntimo de Meghan Markle salió en su defensa. Cinco amigas íntimas de la esposa del príncipe Harry, revelaron a la revista People Magazine, la verdad detrás de la pelea familiar en la que se encuentra envuelta la duquesa con su padre.

Las mujeres que pidieron mantenerse en anonimato y sostienen que Markle hizo lo correcto al alejarse de su papá.

De acuerdo con los testimonios relatados a People, a diferencia de lo que el padre ha manifestado públicamente en cuanto a sus deseos de comunicarse con su hija, jamás lo ha intentado.

La semana antes de la boda entre Meghan y Harry, Thomas decidió no asistir al evento, luego de que se dieron a conocer una serie de fotos pautados con un fotógrafo.

A pesar de lo ocurrido, el amigo de Markle sostuvo que la pareja mantenía sus deseos de que Thomas estuviera presente en el enlace.

"Ellos estaban enfocados en que Tom viajara a Londres. En ningún momento dijeron, 'Bueno, ahora que sabemos que mintió, entonces está en problemas'. Tom no respondía las llamadas de Meghan ni las de Harry explicó el informante y agregó que cuando lo vinieron a buscar para llevarlo al aeropuerto, el ex director de iluminación se negó a ir".

Cuando Meghan Markle conoció la situación que su padre había sufrido un ataque al corazón; "lo llamó y le envió mensajes hasta la noche previa al casamiento.

"Por favor contesta. Te amo y tengo miedo (…) papá me rompiste el corazón. Tengo un solo padre. Por favor deja de victimizarme a través de los medios, así podemos reparar nuestra relación”.

Sin embargo, afirman que la respuesta del padre no fue lo que Meghan esperaba ya que tras escribir otra extensa misiva, le terminó pidiendo sacarse una foto juntos.

"Sintió como que 'eso es todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Te dije que no quiero que nos comuniquemos a través de los medios y tú me estás pidiendo que nos manejemos a través de la prensa. ¿Acaso no escuchaste nada de lo que dije?’".