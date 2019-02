Natti Natasha graba sensual video y calentó a las redes sociales

La cantante puertorriqueña, Natti Natasha, publicó una imagen dónde aparece grabado su nuevo video de su nuevo álbum denominado, Iluminatty. La nueva producción de la cantante de 32 años estará a cargo de Pina récords.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a Natasha con un traje de baño de una sola piensa de colores verde y morados. Se puede ver que el traje de baño señido forma la sensual figura de la interprete de sin pijama.



La reggaetonera sacará el mercado sunuevo material discográfico este 15 de febrero, un día después de ‘San Valentín’. La misma cantante días antes, en sus historia de Instagram develó los nombres de las 17 canciones que compondrán el álbum.

"Al fin ya pueden separar en las plataformas digitales su proyecto, porque lo hicimos pensando en ustedes; en especial a las bellas mujeres que tienen luz para iluminar el camino, todas son especiales 'IllumiNatti'. Vayan a mi story o bio y sepáralo para que seas de los primeros en escuchar. 15 de febrero salimos. Los amo”. Así escribir la cante junto a lista de las canciones.

1. Era Necesario (3:07)

2. Deja Tus Besos (3:08)

3. Obsesión (3:13)

4. Pa' Mala Yo (2:41)

5. Oh Daddy (2:58)

6. Soy Mía – Natti Natasha & Kany García (3:41)

7. Me Gusta (3:17)

8. No Voy a Llorar (3:50)

9. Toca Toca (3:07)

10. Independiente (3:06)

11. Lamento Tu Pérdida (2:41)

12. Te Lo Dije – Natti Natasha & Anitta (3:12)

13. Ya Lo Sé (3:17)

14. Quién Sabe (4:29)

15. Devórame (3:26)

16. La Mejor Version de Mí (2:14)

17. Oh Daddy (Spanglish Version) (2:57)

¿ Natti Natasha es Iluminati ?

Natti Natasha graba sensual video a razón de la presentación de su próximo disco denominado Iluminaty. No obstante, en redes sociales se especula que dicho álbum es una forma de tributo para aquella sociedad secreta.

