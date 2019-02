¡Increíble! concierto de Marshmello por medio de Fortnite

El sábado 2 de febrero se llevó acabo un histórico y sorpréndete concierto, en un formato completamente distinto.DJ Marshmello se dio cita en el Parque Placentero, una de las zonas/ciudades en el mapa de Fortnite Battle Royale.

Durante el concierto, Epic Games tuvo la cortesía de reducir la violencia en su juego. Además, deshabitó el uso de armas durante 10 minutos. Marshmello en el concierto que duro 11 minutos hizo un homenaje al fallecido Dj sueco Avicii y se cree que reunió a más de 10 millones de usuarios simultáneamente.

Minutos después de la presentación, DJ Marshmello, escribió en su cuenta de Twitter que se sintió a gusto por hacer saltar y delirar a todos aquellos avatares. La presentación fue historia, ya que la primer concierto virtual en un videojuego.

What makes me happiest about today is that so many people got to experience their first concert ever. All the videos I keep seeing of people laughing and smiling throughout the set are amazing. Man I’m still so pumped

