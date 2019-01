¿Te imaginas? Un país entero se quedó 11 dias sin Facebook ni Youtube

Las autoridades de Tonga, pais que se encuentra en Oceanía y es parte de la polineseas, dijeron el jueves que esperan que los habitantes puedan visitar Facebook y YouTube nuevamente el fin de semana, una vez que los expertos logren reparar el cable submarino que conecta la nación del Pacífico con el resto del mundo. Tonga se desconectó del mundo virtual hace 11 días, cuando el cable de fibra óptica fue cortado.

Inicialmente se perdió acceso a internet casi por completo, y no se podían hacer llamadas telefónicas internacionales. Se restableció acceso limitado vía satélite, pero las autoridades bloquearon el uso de redes sociales para la mayoría de las personas a fin de preservar el ancho de banda.

Piveni Piukala, director de Tonga Cable Ltd., la empresa que opera el cable, dijo a The Associated Press que cree que un barco cortó el cable en varias partes al arrastrar un ancla sobre el lecho marino. Dijo que el cable nacional que conecta la isla principal de Tonga con otras también resultó dañado. Además, la directora dijo que identificó a un buque cisterna que estuvo en el área cuando el cable fue cortado, y que trabajará con las autoridades portuarias y con la policía para determinar si hubo negligencia.

Piukala dijo que su prioridad ha sido restaurar el acceso a internet para las agencias de gobierno e industrias como aerolíneas y bancos. “Entendemos que la gente necesita Facebook, pero no podemos hablar de cosas superfluas cuando estamos varados en una isla sin comida”, agregó.

El país entero que se quedó 11 dias sin Facebook ni Youtube, es Tonga hogar de poco más de 100.000 personas. Exporta algunos productos agrícolas, pero depende del turismo y la ayuda extranjera de remesas. Su gobierno esta constituido por una monarquia parlamentaria.

