Hace unas semanas, Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, anunció que estaría trabajando en una película precuela de la exitosa serie. Los fanáticos de las serie podrán estar tranquilos por que Bryan Cranston, es decir Walter White si estará en la gran pantalla.

¿Walter White estará en la película de Breaking Bad? / Getty

Según Revenge of the Fans, no solo Bryan Cranston de los personajes orinales estarán en la película, sino también estarán Jonathan Banks (Mike Ehrmantraut), Jesse Plemons (Todd Alquist), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Robert Forster (Ed, aka El extractor), Tess Harper (Sra. Pinkman), Kevin Rankin (Kenny) y Krysten Ritter (Jane Margolis).

Según una filtración del Gilligan, el film será rotagonizada por Jesse Pinkman (Aaron Paul), y será una precuela serie original. Todo parece indicar que las apariciones de 'White' servirían como escenas de 'flashbacks' en la película.

Bryan Cranston y Gilligan

Bryan Cranston, además de haber encarnado al papá de Malcom en la serie de comedia transmitida por Fox, fue y será Walter White en Breaking Bad, o así lo hizo saber hace días a tras. Cranston estaría dispuesto a participar en la película, siempre y cuando, Vince Gilligan se lo pidiera.

"Si recibo la oferta para actuar en la película o en 'Better Call Saul', lo que no sé si sucederá, realmente no lo sé; no lo dudaría ni un segundo. Si Vince Gilligan me pidiera que lo hiciera, claro, absolutamente. Él es un genio."

