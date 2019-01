"Power Ranger verde", cambió el morfosis por la lucha libre

Jason David Frank, el actor que interpreto a Tommy Oliver, como el Power Ranger verde, renunció a la televisión para pelear con luchadores y saltar por los aires en el ring.

David Frank, dio a conocer sobre el combate, luego de que hace unas semanas que presenciaba un evento de la empresa Laredo Wrestling Alliance, tuvo un percance con Mr. Studtacular, esto motivó a que Jason se dirigiera al público y les revelara que luchará contra el personaje de Brysin Scott.

The main event of LWA's "Let's Say Goodbye" erupts into mayhem as @MrStudtacularBS turns his attention away from @Ricky_Swayze and towards @jdfffn!!https://t.co/tGKox2ct4w pic.twitter.com/0XpZPz8h4P

— Laredo Wrestling Alliance (@lwa_wrestlingtx) December 30, 2018