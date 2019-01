Britney Spears se retirará de la música de manera "indefinida"

Britney Spears canceló todos sus compromisos laborales dejando a un lado csh carrera mural de manera indefinida, esto debido a que su padre fue diagnosticado con una grave enfermedad que pone en peligro su vida.

La intérprete de "Toxic" aseguró que ha cancelado con efecto inmediato sus presentaciones en Las Vegas y Nevada. La salud de su padre Jamie Spears, será la única preocupación de la estadounidense a partir de ahora.

"No sé ni por donde comenzar con esto, porque es muy difícil para mí decirlo (…) No realizaré mi nuevo show Domination. He estado esperando por esta presentación, visualizándolo este año, así que hacerlo me rompe el corazón.