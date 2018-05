¿Por qué tu pareja no regresaría contigo?

Las personas siempre mantienen la incertidumbre porque su pareja no regresa o decide formalizar una relación. A continuación te presentamos algunas problemáticas.

No formalizaron

No es lo mismo decir que él o ella ya no me llamó después de la tercera cita a que te pida tiempo después de 3 años de noviazgo. En el primer caso puede ser un miedo a un compromiso mayor, mientras que el segundo es por que no esta seguro a dar el siguiente paso.

No tiene madurez

Cuando prefiere quedarse lejos antes de afrontar una situación es una muestra clara de falta de madurez. Algunas personas se comunican mejor con palabras y otros prefieren pasar desapercibidos o huir. Si la persona no está lista para una relación para hablar cosas claras.

Descubre que no te ama

El amor no puede ocultarse y cuando no se siente no se puede fingir. Así que al descubrir que no te ama como pensaba elige irse pero para no volver.

No te respetó

Si la persona desaparece sin mayor explicación nunca sintió respeto por ti. Capaz sintió atracción , pero no admiración.

Te puede interesar