Todas las páginas celebran a Star Wars; hasta las páginas para adultos

Este 4 de mayo es un día especial para los fans de Star Wars. Esta fecha fue elegida para festejar el Día de la Fuerza, es la celebración mas amplia del universo creado por George Lucas.

Celebración

En 1979 el periódico de London Evening News publicó una designación de Margaret Thatcher como primera ministra inglesa bajo el título “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations".

Esta frase es un juego de palabras que literalmente significa 4 de mayo pero se pronuncia al igual de ‘May the Force’, la famosa frase de la saga “que la fuerza te acompañe”.

Pornhub

Una reciente publicación de Pornhub Insights ha dejado al descubierto que en este día la búsqueda de videos para adultos se incremente en un 1.043%. Pero hay más detalles interesantes. Las búsquedas que más crecieron involucran las palabras Lightsaber (¡Ouch!) con un 766%, Star Wars Sex con 663% y Ashoka Tano con 598%.





Aunque la realidad es que independientemente de esas tendencias en aumento. Existen tres términos que se mantienen como los más consultados cuando se trata de porno y Star Wars. La Princesa Leia, las parodias, todo lo "XXX" y Rey.

