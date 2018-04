Nuevo comunicado de la familia de DJ Avicii deja abierta la puerta a un suicidio

El viernes de la semana pasada, una lamentable noticia impactó a la música electrónica: DJ Avicii fue encontrado sin vida. La noticia tomo por sorpresa a todos y varios de su colegas se manifestaron a través de las rede sociales lamentando su partida. La información compartida por su publicista fue acotada y se pidió respeto por su familia. Dias después, la policía confirmó que la muerte del DJ sueco no había sido un asesinato.

Este jueves, la familia de Tim Betrgling, su verdadero nombre, emitido un nuevo comunicado que abrió la posibilidad de que el músico habría decidido terminar con su vida, ya que aseguran que él era un "alma artística frágil" que "quería encontrar la paz" y que "no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba".

Lee el comunicado completo a continuación.

"Estocolmo, 26 de abril de 2018

Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales.

Un perfeccionista que viajó y trabajó duro a un ritmo que condujo a un estrés extremo.

Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más le gustaba: la música.

Realmente luchó con pensamientos sobre Significado, Vida y Felicidad.

Él no podía continuar más.

Él quería encontrar la paz.

Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba; era un tipo sensible que amaba a sus admiradores, pero evitó los reflectores.

Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado.

La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria.

Te amamos,

Tu familia"