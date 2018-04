Avicii: Miles de fans rinden homenaje

Tim Bergling, conocido en el mundo del espectáculo como Avicii, falleció este viernes 20 de abril a los 28 años, así lo ha confirmado su representante.

Miles de fans se han reunido hoy en la plaza principal de Estocolmo, Plaza Sergel, para rendir homenaje a Avicii. pic.twitter.com/Z9rn0VkAek — EMPO (@EMPOTV) April 21, 2018

El músico nació en Estocolmo, Suecia el 8 de septiembre de 1989. Fue un DJ, productor, y remezclador sueco .

El día de ayer Deorro le rindió homenaje a Avicii 🙌🏻 pic.twitter.com/Y0gie5WOPH — PLUR LIFE (@PLUR_LIFEMX) April 21, 2018

Miles de fans se han reunido hoy en la plaza principal de Estocolmo, Plaza Sergel, para rendir homenaje a Avicii. Además este vierens a través de un concierto el Dj Deorro también rindió una distinción.

Avicci

Avicii es el creador de algunos éxitos de la última década tales como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows, For a Better Day, Fade Into Darkness, The Days, The Nights, Waiting For Love, Seek Bromance, You Make Me y, Levels.

El DJ sueco falleció en la capital de Omán, Mascate. Aún se desconocen las causas.

Avicci se había retirado de los conciertos en vivo en 2016, argumentando razones de salud. Había sufrido por varios años de pancreatitis, debido a sus problemas con el alcohol, y le habían removido la vesícula y el apéndice en 2014.

Declaraciones

“Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que por favor respeten su intimidad. La familia necesita espacio y respeto para afrontar esta tragedia. No se darán más declaraciones”, se ha dicho en un comunicado.

