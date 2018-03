Strippers cuentan sus experiencias en despedidas de solteras

Remingtons Men Of Steel es el único lugar de striptease totalmente legal en el centro de Toronto. En los últimos diez años han existido algunos cambios en las reglas para sus clientes. Ahora ya dejan que ingresar clientela femenina. Según Bruce, camarero del lugar, menciona que esto ayuda a pagar las facturas del loca.

Desde el cambio de clientela, han organizado despedidas de solteras y gracias a esto han acumulado historias ridículas. Los modales presentados por el genero femenino no tiene nada que ver con la contraparte masculina.

Julio, stripper del lugar, cuenta que las mujeres de mayor edad gritan y lanzan mas dinero a diferencia de las mujeres jóvenes. Es por eso que julio muestra su atención en las mujeres adultas.

Los hombres son mucho mas tranquilos y van directo al grano. Las mujeres no esta acostumbras a pagar para ver hombres bailar. Cuando hay despedidas de solteras las mujeres tratan de sacarme fotos y eso va contra las reglas.

Testimonios

“En una ocasión me vomitaron encima del escenario. Una mujer lo hizo y yo estaba completamente desnudo”, comentó Julio.

"Las despedidas de solteras son terribles. Las personas se creen dueñas de todos, creen que por el pagar el paquete VIP hacen lo que quieran", aseguró Devon, encargado de la seguridad.

"Una vez llegó una mujer que iba a la despedida de soltera de su hija. La hija tenia 40 años y l madre tenia 81. La madre me aplaudió y se subió conmigo al escenario, me dio propina y le hice un baile sobre el escenario. Apenas llevaba dos meses trabajando. A ella le encanto. Hasta que me dio un palmada delante de todo el mundo a pesar de ser una mujer de 81 años", relató Justin, stripper del lugar. INFOBAE

