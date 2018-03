El polémico tuit con el que Gal Gadot se despide de Stephen Hawking

La actriz Gal Gadot, protagonista de la película “Wonder Woman”, recurrió a sus redes sociales para expresar su sentir por la muerte del astrofísico británico Stephen Hawking, ocurrida el miércoles, pero su mensaje no fue bien recibido por todos sus seguidores y recibió críticas.

Hawking, considerado una de las mentes más brillante de los últimos tiempos por sus grandes descubrimientos científicos, padeció Esclerosis Lateral Amiotrófica, que lo mantuvo en una silla de ruedas gran parte de su vida.

Ante la muerte del científico, ocurrida en su residencia de Cambridge, Inglaterra, la comunidad científica e internacional lamentaron su deceso. Los famosos también expresaron su pesar por la partida de Hawking, como la protagonista de la película “Justice League”.

“Descanse en paz Dr. Hawking. Ahora usted está libre de restricciones físicas. Su brillantez y sabiduría serán apreciadas para siempre”, escribió la actriz israelí en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, ese mensaje provocó polémica entre algunos usuarios que criticaron a la estrella de cine, por dar a entender que con la muerte, las personas con capacidades físicas se “liberan”.

“Sus limitaciones físicas no le impidieron cambiar el mundo. Las personas con discapacidades no desean morirse para liberarse de sus desafíos”, escribió el usuario identificado como Adam B. Zimmerman.

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) March 14, 2018

“Deseamos ser valorados por lo que podemos hacer, no lástima porque no podemos”, destacó el seguidor de la actriz israelí.

I think you’re fantastic Gal but this tweet is very ableist. His physical constraints didn’t stop him from changing the world. People with disabilities don’t wish for death to be free of their challenges. We wish to be valued for what we CAN do, not pitied for we can’t. — Adam B. Zimmerman (@ABZimm) March 14, 2018

Amara Campbell es otra internauta que cuestionó el tuit de Gadot.

"Gal, soy una enferma crónica. No puedo ducharme o levantarme de la cama sin ayuda. Llevo así 18 años. Pero dirijo una investigación financiada por donaciones para mi enfermedad. Y abogo por el cambio. Lo hago todo desde mi cama ¿Acaso no es mi vida importante? Una discapacidad no es algo vergonzoso, la intolerancia sí", posteó la mujer en Twitter.

I think you’re fantastic Gal but this tweet is very ableist. His physical constraints didn’t stop him from changing the world. People with disabilities don’t wish for death to be free of their challenges. We wish to be valued for what we CAN do, not pitied for we can’t. — Adam B. Zimmerman (@ABZimm) March 14, 2018

“Estoy discapacitado y no quiero que la gente me desee la muerte, estar libre de limitaciones", escribió el usuario de la cuenta project on wheels.

Pero Gal también recibió el apoyo de otros usuarios que aseguraron que la actriz no tuvo la intención de ofender a las personas con discapacidades, como el usuario de la cuenta Änas Design Studio.

El usuario de la cuenta “Megatron” destacó que él nunca pensó en la discapacidad de Hawking y que tal vez se malinterpretó el tuit de Gadot.

TBF upon reading this, I never thought about Dr. Hawking’s disability. Never crossed my mind… until you brought it up explicitly… Perhaps, you misinterpreted her statement and added the negative connotation accidentally? — Megatron (@MegaTron916) March 14, 2018