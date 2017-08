Los atrevidos piropos que recibe Christopher Vélez en redes sociales

El pasado 23 de agosto el artista ecuatoriano Christopher Vélez, perteneciente a la banda CNCO, publicó una fotografía que ha generado una ola de comentarios en redes sociales.

En la instantánea, compartida en Twitter e Instagram, el famoso invitaba a sus seguidores a que le escriban un piropo.

Las seguidoras del joven de 21 años no tardaron en escribir cientos de comentarios halagando al cantante.

Aquí, les dejamos las publicaciones y algunos de los piropos más llamativos:

¿Qué piropo me dirías? / ¿What pickup line would you tell me? 😏😉 pic.twitter.com/UgrV72bba5

— Christopher Velez (@christophervele) August 23, 2017