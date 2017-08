La transformación de Margot Robbie para su nueva película

La actriz que interpretó a Harley Quinn, Margot Robbin, sorprendió a sus fanáticos luego de que se filtraran fotos de su nuevo look para su más reciente proyecto cinematográfico.

Robbie será una de las protagonistas de ‘Mary Queen of Scots’, donde dará vida a la reina Isabel I de Inglaterra.

En redes sociales difundieron fotos del rodaje y a la modelo y actriz se le ve irreconocible.

En las imágenes aparece Robin con el cabello rojizo, rizado y hacia arriba . También se le ve con una prótesis en la nariz que transforma su rostro.

La película se podría estrenar en 2018, de acuerdo con playfm.

margot robbie really does refuse to be typecast for her roles. whew. an actress. pic.twitter.com/nASsZ8WZu1 — best of margot (@badpostmargots) August 20, 2017

y'all better stop sleeping on miss margot robbie she out here looking completely unrecognizable for every new role she plays im shook pic.twitter.com/ofiTm0OoYE — gabi (@harleivy) August 20, 2017

i refuse to believe that this is margot robbie pic.twitter.com/RJOmb2SyTV — lu (@pcrtmans) August 20, 2017

Margot Robbie in London filming “Mary Queen Of Scots” (August 2017) [1/3] pic.twitter.com/5n38aTf0Hk — Margot Robbie Daily (@MargotRobbieRus) August 21, 2017

