Emma Stone y Andrew Garfield habrían retomado su relación

Emma Stone, la actriz mejor pagada del mundo, podría haber regresado con Andrew Garfield. La pareja de Hollywood estuvo saliendo por tres años, hasta finales del 2015.

La ganadora del Oscar habría realizado varios viajes al Reino Unido donde habría visto al actor. De acuerdo a Mirror UK, una fuente cercana indicó que “los sentimientos de Andrew por Emma nunca se suavizaron y ahora ellos se están acercando nuevamente”.

No es el único medio que anuncia una ‘reconciliación’ de la pareja que empezó a salir tras conocerse en el rodaje de The Amazing Spiderman. De acuerdo al diario The Sun, “ahora están volviéndose a acercar una vez más”.

“Hay mucha historia entre ellos, pero ambos están sumamente ocupados. En este momento solo están viendo qué sucede”, comentó una fuente cercana a la pareja.

Fuente: Publimetro Perú

Recomendado: