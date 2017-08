Romeo Santos revela la 'propuesta indecente' que recibió

Romeo Santos, conocido cantante de bachata, reveló en una entrevista en Teleshow cuál fue una de las propuestas indecentes que ha recibido.

El famoso aseguró que un joven colombiano le pidió que ‘estuviera’ con su novia. El hombre le hacía este pedido debido a que su pareja ‘amaba’ al cantante.

Ante la propuesta, santos se hecho a reír cuando el hombre insistió, le dijo que no era broma y que incluso le pagaría para que lo hiciese.

Una propuesta indecente que me hicieron vino de un chico de Colombia: me dijo si quería estar con su novia porque ella me amaba. Al principio me reía, “¡Qué chistoso este chico!”, a lo que me dice: “Esto es en serio, es de verdad, yo te pagaría para que estés con mi mujer”. No acepté porque era un poco raro, pero la chica estaba divina. Hubo mucha tentación.