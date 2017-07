Rihanna sorprendió a sus fans con 'atrevido' escote

La cantante Rihanna sorprendió a sus fanáticos de las redes sociales por el ‘outfit’ que lució en la première en Londres de Valerian and The City of a Thousand Planets.

Rihanna decidió realzar su busto con un push-up intenso que dejó en el olvido al vestido de suave rosa que lució en la presentación realizada en Los Angeles de la película de Luc Besson que protagonizan Cara Delevingne y Dane DeHaan, según Infobae.

Para que sus demás atributos no compitieran, la cantante lució un peinado que dejaba su cara despejada y sólo aros, en un rojo más oscuro que el rojo fuego del vestido.

La artistas recibió buenos comentarios en sus redes sociales, pues compartió con sus 54 millones de seguidores de Instagram fotografías de su atuendo.

#VALERIAN premiere in London Town!!!! In theaters right now!!!! @lucbesson A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 24, 2017 at 2:30pm PDT

#VALERIAN #UKNavy A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jul 24, 2017 at 2:34pm PDT









