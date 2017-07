Documentales de Netflix que te pueden hacer más culto

A través de los documentales se puede aprender muchos aspectos de la vida, gracias a los contenidos que se encuentran en temas como historia, política biografías, naturaleza, etc. El portal World Economic Forum ha creado una lista de algunos documentales que se puede ver en Netflix y que pueden servir para adquirir más conocimiento y por lo tanto ser una persona más culta.

Documentales

1. Steve Jobs: Billion Dollar Hippy

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, entre otros expertos, cuenta increíbles historias del ascenso, la caída y el resurgimiento de Apple con Steve Jobs a la cabeza.

2. Emmanuel Macron: El ascenso al poder

Sé testigo del repentino ascenso al poder de Emmanuel Macron, que sobrevivió a una campaña brutal para convertirse en el presidente más joven de la historia de Francia.

3. Get Me Roger Stone

Conoce el ascenso, la caída y el retorno del operador político Roger Stone, un influyente miembro del equuipo de Trump por décadas.

4. Steve Jobs: The Lost Interview

En una entrevista para la televisión en 1995, Steve Jobs habla abiertamente de sus primeros años, su competencia contra Microsoft y su visión del futuro.

5. The Royals

Este documental analiza el fenómeno de la familia real británica y muestra su papel en la vida de los ingleses a través de entrevistas con expertos

6. Hiroshima

Mezclando material de archivo, dramatizaciones y efectos especiales, el documental narra el primer ataque nuclear del mundo y examina las consecuencias

7. Auschwitz

Esta serie documental aborda uno de los temas más horribles de la historia: el Holocausto y el infame campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.

8. Cuba Libre

Esta serie documental narra la turbulenta historia de Cuba, una nación de conquista extranjera, luchadores por la libertad e intrigas políticas de la Guerra Fría.

9. Nobody Speak

El juicio de Hulk Hogan contra Gawker Media arroja luz sobre los casos de personajes ricos y poderosos que limitan la libertad de prensa para silenciar las críticas.

10. Requiem for the American Dream

El icónico intelectual Noam Chomsky diserta acerca de por qué la mayor parte de la riqueza y la influencia estadounidenses están en manos de pocos

11. The Propaganda Game

Este video documental tipo diario acompaña al realizador Álvaro Longoria durante su visita a Corea del Norte para analizar la máquina propagandística del país.

12. We Are Legion: The Story of the Hacktivists

Este documental nos muestra el mundo de Anonymous, el activismo tadical o hacktivismo, que ha definido el significado de la desobediencia civil en la era digital.

13. Refugee

Cinco aclamados fotógrafos viajan por el mundo para obsequiarnos una perspectiva detallada de las dificultades que enfrentan los refugiados en busca de una vida mejor.

14. Human

En este intenso documental personas de todas las edades y etnias reflexionan sobre las experiencias que nos unen, nos dividen y nos hacen humanos.

15. The September Issue

Descubre este documental sobre la influyente jefa de edición de la revista Vogue, mientras produce el anticipado número de sedptiembre de 2007.

16. Lucha México

Este documental captura el colorido espectáculo de la lucha libre, sus superhéroes y villanos enmascarados.

17. La Bestia

Pedro Ultreras se monta en los trenes de carga conocidos como La Bestia con cientos de migrantes centroamericanos que arriesgan todo por cruzar México de manera ilegal.

18. Lo and Behold: Ensueños de un mundo conectado

El cineasta Warner Herzog presenta la historia de internet desde su origen, en 1969, y reflexiona sobre las influencias positivas y negativas que tuvo en la sociedad.

19. Je Suis Charlie

Este documental es una dura crítica a lo que ocasionó el atentado terrorista a la revista francesa Charlie Hebdo, en el que murieron doce personas.

