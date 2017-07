"Game of Thrones": Filtran imágenes del segundo capítulo de la séptima temporada

La séptima temporada de “Game of Thrones” ya se estrenó y tiene entusiasmados a los espectadores. El retorno de la exitosa serie de HBO a la pantalla chica generó más interrogantes.

¿Qué pasará en el segundo episodio? Estas imágenes podrían darnos una pista de lo que se viene.











Esta temporada contará con siete episodios. Sin embargo hay una buena noticia para los fanáticos: Watchers on the Wall ha indicado que los últimos dos episodios de la séptima temporada de Game of Thrones se extenderán aún más. Por ejemplo, el sexto episodio durará 71 minutos –eso es tres minutos más que el final de la sexta temporada.