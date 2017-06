Mia Khalifa golpeó en la cara a un fanático

Un hombre intentó tomarse una selfie con la exestrella porno, Mia Khalifa, en Texas, Estados Unidos, pero las cosas no salieron como lo esperaba

El joven compartió dos fotos en su Twitter; en una logra aparecer junto a Mia, y en la otra acusa haber sido golpeado por ella al intentar tomar la imagen.

Sus fanáticos defendieron a la actriz y compartieron fotos que muestran la simpatía de Khalifa.

Mia también quiso comentar el polémico momento. Agradeció el apoyo de sus fans y aclaró que el joven saltó delante suyo mientras ella estaba caminando y le puso la cámara en su cara.

You were the sweetest. Thank you for asking me nicely rather than jumping in front of me while I was walking & shoving a cam in my face https://t.co/1fQK0B5gSi

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 26 de junio de 2017