Viral: vestido de hija de Obama sorprende en redes

Una fotografía de Sasha Obama, hija del expresidente estadounidense, han circulado en redes sociales provocando conmoción en los usuarios.

Lo que ha llamado la atención de los internautas es el atuendo que lució la hija de Michelle y Barack Obama, quienes también posan junto a la menor en la fotografía.

Sasha Obama utilizó un vestido rojo escotado que delineaba su figura. Para acompañar el atuendo, la joven usó joyas doradas.

La fotografía fue tomada el día de la celebración de cumpleaños de Sasha, en mayo, sin embargo recién ha salido a la luz provocando reacción en las redes sociales.

A post shared by Sasha Obama🇺🇸 (@sasha__obama) on Jun 10, 2017 at 6:33pm PDT

Otra foto que también ha circulado es una del mismo día pero con las adolescentes amigas de la hija de Obama.

Look at Sasha Obama at her Sweet Sixteen and all her little black girl magic friends ☺️ pic.twitter.com/rlDpLLukNX

— A.P. (@_tickledpink) May 20, 2017