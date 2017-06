Error de Donald Trump que enloquece las redes sociales

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en Twitter un mensaje que decía: “Pese a la constante ‘covfefe’ negativa de la prensa”. Luego de unos minutos lo borró, sin embargo miles de personas criticaron su equivocación.

Horas más tarde, Donald Trump compartió otro tuit dictando:”¿Quién puede descubrir el verdadero significado de ‘covfefe’?? ¡Disfruten!”.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017