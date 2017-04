Itatí Cantoral publica fotos de su nuevo look en traje de baño

La actriz mexicana Itatí Cantoral de 42 años publicó una serie de imágenes en su cuesta de Instagram donde muestra su nuevo color de cabello y además algunas imágenes de su esbelta figura.

La artista cambió su color de cabello de castaño a rubio ya que será la protagonista de la serie de la productora Carla Estrada que mostrará la vida de la actriz Silvia Pinal, según publica Peopleenespañol.com.









Publicidad









ITATÍ CANTORAL SERÍA SILVIA PINAL

La mexicana confesó en entrevista para Debate.mx que no es fácil interpretar a Silvia Pinal, en la nueva serie en la que trabaja.

“Me probé el vestido que usó para posar para Diego Rivera, entre cuatro me lo cerraron; cuando lo lograron, lo juro, fue peor que un parto, salí y le comenté: ‘Silvia, dime la verdad, ¿te apretaba? No a mí me quedaba flojo’”, compartió Itatí.

Itatí confesó que no sólo tuvo que esforzarse porque le quedara la ropa de esta primera actriz, también ha tenido que estudiar mucho para captar su esencia y llevarla a su interpretación, sobre todo porque la considera el personaje más importante de su carrera.

“Creo que cualquier actriz quisiera tener un personaje como el que yo voy a tener, eso me anima a estudiar todos los días, a tomar clases de baile, de canto. Hablar de Silvia y hacer a Silvia es todo un caso, estoy llena de responsabilidad pero también de felicidad”, expresó.