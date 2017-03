Hijo de JLo cuestiona atuendos de su madre

La estrella latina Jennifer Lopez confesó en una entrevista que su hijo Max, de 9 años, la cuestionó sobre los atuendos que utiliza en sus espectáculos.

Al parecer el pequeño hijo de la cantante y Marc Anthony no está muy conforme con los vestidos que usa su madre en los escenarios.

JLo contó que su hijo le dijo:

¿Sabes lo que me dijo mi hijo Max el otro día? Me dijo: ‘Mamá, ¿por qué no llevas pantalones en tu espectáculo? Creo que deberías llevar pantalones más a menudo’. Es que es un chico muy posesivo