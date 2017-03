Chino y Nacho sí se separan

El dúo venezolano de música urbana ‘Chino y Nacho’ sí se separa, luego de 10 años de una exitosa carrera.

Miguel Ignacio Mendoza, conocido como ‘Nacho’ y quien ya lanzó en redes su nueva imagen, confirmó lo que medios especulaban y además dio detalles de las razones de la separación.

‘Nacho’ contó que las exigentes giras que lo separaban de su familia, lo llevó a repensar el ritmo en el que deseaba trabajar.

“Llegábamos a hacer más de 160 fechas anuales, entonces llega un punto en mi vida que yo empiezo a regular esos viajes, y yo decía que no me podía ir por más de 15 días, porque sentía que estaba abandonando a mis hijos, a mi esposa, incluso Chino muy elegantemente me dijo: ‘Yo creo que nosotros podemos disminuir y trabajar solo días puntuales’, pero yo iba a ser el culpable de que un montón de gente llevara mi ritmo y prefiero no ser la piedra de tranca en el camino de nadie“, dijo el cantante según reseñó el portal Unión Radio.

‘Nacho’ Mendoza aseguró que no tiene una mala relación con ‘Chyno’ Miranda, quien cambió su nombre en un intento de diferenciarse.

“Mi música, mi letra, mi inventiva, mi creatividad la he puesto en el dúo para el crecimiento de ambos y por eso no hay nada que reprocharnos”.

No descartó la posibilidad de un reencuentro. “Cuando Matías (Su hijo más pequeño) este caminando y Chino tenga la disposición, a lo mejor nos reunimos otra vez”.

“A Chino aún no le he dado las gracias lo suficiente por estos diez años que estuvimos juntos. Estoy muy orgulloso de verlo con sus ganas de seguir adelante y espero que su carrera siga en ascenso como yo sé que va a ser”.

Por su parte, ‘Chyno’ Miranda declaró la semana pasada que no había pasado “nada” entre él y su ahora excompañero de dúo, a propósito de un “descanso saludable” en el que lanzó un tema en solitario.