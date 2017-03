Rosas ecuatorianas adornaron la premiere de "La Bella y la Bestia"

Durante la premiere de la película “La Bella y la Bestia” en Los Ángeles, Estados Unidos, la pasada noche del 2 de marzo, las rosas ecuatorianas se robaron protagonismo durante las fotografías de las famosas estrellas que acudían a la gala.

Por ejemplo, la protagonista Emma Watson, posó para las fotografías con el fondo de una pared de rosas preservadas que engalanó la noche, según informó ProEcuador a través de su cuenta de Twitter.

Emma Watson, la protagonista de la nueva versión del clásico de Disney “Beauty and the Beast”, asegura en una entrevista con Efe que se “identifica mucho” con la princesa por su independencia y su curiosidad.

Las rosas se tomaron la noche con más famosos que acudieron a la gala, como la cantante y actriz Celine Dion quien fue la encargada de poner voz a la nueva banda sonora, y el director de la película Bill Condon.

Además, las personas que pasaban por el lugar también tuvieron la oportunidad de tener contacto con la rosa ecuatoriana, de la cual existen 400 variedades.

Tonight, at the #BeautyandTheBeast gala in Los Angeles, see the magic beauty of #Ecuador #BeautyComesFromEcuador pic.twitter.com/YHwq2p8Bco

— PRO ECUADOR L.A. (@proecuador_lax) March 3, 2017