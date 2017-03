Pancho Tello: "No sé qué hacer si no es música"

Pancho Tello empezó en la música cuando tenía 6 años. De una familia de artistas no profesionales, no dudó un segundo de que la música sería la plataforma con la que les cantaría a sus musas. El cantautor habló con METRO sobre sus proyectos:

Cuéntame de tu nuevo tema ‘No necesito más’

Es el séptimo sencillo profesional de mi carrera y es parte de un disco que se llama ‘Pancho Tello’ y que está disponible en todas las plataformas digitales. La producción tiene 10 canciones, con una recopilación de todos mis sencillos, además de cuatro temas que la gente no había escuchado.

‘No necesito más’ habla de los seguidores, de lo importante que son en la carrera de un artista. La escribí en un momento de muchos, en lo que estaba a punto de dejar la música. En ese tiempo me di cuenta de las cosas que hacen la gente a la que le marca la música de alguna manera.

¿Dónde se realizó la producción de la canción?

Se la realizó con Pablo Estrella. Él es el productor del 70% de mi disco. Y de esta, que sin dudar es la canción que más me gusta de todas las que he grabado. Muestra una mezcla de ritmos dentro del pop, que es la línea que yo manejo. Con este sencillo decidí alejarme de mi estilo, romántico ‘puñalero’ (risas), para probar con otros sonidos.

¿Cuál es el hilo conductor de tu sencillo?

Sin duda el amor, ahora con estos sonidos que están de moda como el reggae.

¿Por qué decidiste alejarte de tu estilo musical?

Creo que son etapas y esta canción es mucho más alegre. Creo que me gusta muchísimo esto de que puedas bailar con mis temas al tiempo de que hablas de amor.

Yo me considero un músico y cuento con ese don de la versatilidad. Entonces puedo hacer desde pop urbano hasta mezclas con música disco, con rock. Me gusta mezclar muchísimo.

¿De dónde nace la vena artística?

De mi papá y mamá, ellos no son cantantes, pero cantan. Mis hermanos también son hábiles. Yo soy la única oveja negra que decidió profesionalizarse en este arte. Yo no encuentro un solo momento en el que yo haya pensado en la música sin creer que era mi proyecto de vida. Nunca vi otra opción, no por falta de capacidades, sino por que lo disfrutó muchísimo.

¿Cómo fue la grabación del video de ‘No necesito más’?

Lo grabamos en Nayón en la casa de unos familiares, que tienen una casa preciosa. La actriz del video es Adriana Mancero. El equipo de producción pertenece a la Universidad de las Américas. Ellos trabajaron conmigo en la producción audiovisual del tema ‘Todos somos iguales’.

¿Cuáles son tus proyectos actuales?

Estoy trabajando en un producto para redes sociales que lo hemos denominado ‘Sesiones acústicas con Pancho Tello’. Estamos pensando también llevarlo a un disco, cuento para el proyecto con la participación de artistas de muy alto nivel.

¿Piensas en lanzar discos físicos?

No creo que para ningún artista le resulte productivo y rentable la venta de un disco, lo he pensado más como un homenaje a mis seguidores para entregarlo en mis conciertos. El disco completo está disponible en todas las plataformas digitales.

¿Cuál crees es la canción que más te representa?

Creo que cada tema nació en un momento trascendental de tu vida. Soy un compositor muy vivencial. Creo que la canciones que más le dieron un giro a mi vida fueron La Carta y Martina. Esta primera me abrió muchas puertas y la segunda es una canción que cambió mi vida por lo que significó, está dedicada a mi hija.

Para que no te quedes con las ganas de escucharla: