"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee, locura mundial

Buenos días mi gente La música es fuente de energía y inspiración, cura heridas y te trae buena vibración….. la gente que tiene sensibilidad de entenderlo eso son gente a tenerlas en tu vida. The king @daddyyankee gracias por existir, tamo activo mis manitas. #goodcrazyinthahouse😎🎬 #onlygoodvibes✌ #vivalamusicabuena

A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) on Feb 2, 2017 at 1:55am PST