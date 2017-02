Los memes que dejó el bochornoso error en la ceremonia de los Oscar

La ceremonia de los Oscar del 2017 pasará a la historia. Pero no tanto por la película que ganó como la mejor del año, ni por la conducción de Jimmy Kimmel o por los mensajes anti Donald Trump, sino que por el bochornoso error al final del espectáculo.

Esto luego que la dupla que dio a conocer el premio estelar, Warren Beatty y Faye Dunaway, diera como ganadora a “La La Land”, siendo que en realidad era la vencedora “Moonlight”.

En medio de la celebración del equipo del musical sobre el escenario del Teatro Dolby, uno de los productores del filme afirmó que en realidad el vencedor era la cinta de Barry Jenkins, generando uno de los mayores errores en la historia de este tipo de certámenes, recordando bastante a lo ocurrido con Steve Harvey en Miss Universo.

Esto mismo fue recordado por los tuiteros, quienes crearon diferentes memes tras la vergonzosa situación en Los Ángeles.

The moment Warren Beatty throws Faye Dunaway under the bus #Oscars pic.twitter.com/GgbxFDf7jr

— Anthony Quintano 🌴 (@AnthonyQuintano) February 27, 2017