Miss Colombia reacciona a comentarios “malintencionados”

Entrevistamos a Miss Colombia en Filipinas.

Andrea, la pregunta que no puede faltar por lo que se comenta en las redes, ¿ Te sientes que estas gorda?

Para nada que estoy gorda. Mírame y tú dime si estoy gorda. Jamás, lo que pasa es que algunos fans se han puesto a hablar de más. Yo soy una mujer orgullosa de mi raza, soy de Chocó, soy una morena con curvas, sexy y vuelvo y te digo que me siento orgullosa y yo me siento bien con mi cuerpo. Si es cierto que no estoy con el mismo cuerpo que como cuando gané Miss Colombia, pero de ahí a que digan que estoy gorda, ya quisieran muchas ser como yo. Los fans muchas veces se ponen a comentar sin saber realmente lo que esta pasando aquí adentro del Miss Universo y cuando en realidad lo que necesitamos de ellos es apoyo. Muchas veces se ponen a criticarnos y a pelearse entre ellos y eso no está bien, lo que queremos nosotras como candidatas es que nos apoyen y se unan en armonía.

¿Sientes la presión de tener que ser la ganadora por lo que ocurrió el año pasado?

Presión siempre la va a haber y yo sé perfectamente que cuando llegara aquí a Filipinas la presión iba a ser doble y ya lo hemos visto con todos los comentarios mal intencionados. Yo estoy segura que he hecho un buen trabajo y pase lo que pase el domingo mi vida continuará, pero si te digo que yo voy a ganar la corona de Miss Universo, no es que yo lo diga, es que así será.

¿Es cierto que no te llevas con Miss Panamá y Miss Venezuela?

Eso es completamente falso. Aquí todas nos llevamos muy bien, de maravilla, recuerda una cosa, esto es una competencia y aquí cada una vino a ganar. Yo no se ella, pero yo vine a ganar y no a perder el tiempo, ni a estar pendiente de las otras. Miss Venezuela es divina, fabulosa y Miss Panamá igualmente es una chica muy linda.

Por Joaquín Meza

Especial para MWN desde Filipinas